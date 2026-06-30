Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Износковском районе мужчина отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
Криминал

В Износковском районе мужчина отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Евгения Родионова
30.06, 12:00
0 312
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 30 июня, прокуратура Износковского района сообщила о вынесении приговора в отношении 29-летнего мужчины.

По данным ведомства, он виновен в попытке сбыта наркотиков.

— В 2025 году мужчина, используя купленное оборудование и семена, выращивал у себя на участке в деревне Пушкино наркосодержащие растения. Затем он их высушивал, измельчал и расфасовывал в отдельные свертки для продажи. Его деятельность пресекли сотрудники полиции. Они нашли и изъяли у него более 2600 свертков с наркотическим веществом, общим весом свыше 14 килограммов, а также 52 куста наркосодержащих растений, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима. Также его автомобиль конфисковали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM5UUVTOHdTRG55U3drdytjSkVIRnc9PSIsInZhbHVlIjoibGJCd0c2NXJVTGk2dkRLdmxJTEQ1cm1ES1RhS25DZ3dIRmZnbG5iOHZPT3JDOEJyQVlLWDA4V2dweTlHaHdYYnZjS1p4Y29LdlY2VDlJMzFrOXcwWXlKaTkzZnJ4cEZNeXdSQUdYVzRDNXVxZnVzWi9sQ1Z1SWxndzNEWXMxdWFpVVd5Zk9JU0ZKSzdOMXJkQy9sUWVZWmxEWkNJSExRNkNvVHBta01Rcnl2YTFoQzJybEwwK3h5bE5yVGhDaVZKVkJDQ0RMRkhmdkVkK2hCQmUzdlJjOHE0QnFncG9jVWRESUZkRXdNNG9Ya2R4S25XVlJjUkpjK0FQa2RFakE4ekFzeWk2NkZ6VlVvWkNuMU8vcStUUGx2ZTVLZDZhdFZGTUNobjk0ancxNGhyV0Z3bW12ZmlKMU5zVnNVUkI1K0RzUnRMcGRFQzlFTUZveDZqd1NFL2hqNU1wU3ZLclBQZGZBdGhuOGN1TkZiSUZhcGJrTEwrY3gvTVJnWmtVRUQyTTdFMzRZWVlLSjBaSU9YRVdFc1NmY2IzcWNRVU1LNXY2azUzaEp5WGNITlFtTncyRXFzTTZSVDBaUjdBRDBIWSIsIm1hYyI6ImNhNTU0Y2VhYzkxNjk5YjE5MDg5N2QyMjA3MWFmOGU4ZTQ0YmZhOTIzZTU2ZWI0MzIwMDkwNWUwNzkwOTU4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVKUkZ6VjR0cXBvYXBTM0tEaTB0VlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1h4VlVTNTRnNWpjWGJob09zWjZ0bi8wZmpEclBVdHhPK1AxbC9mTUExemg4eng3NjJscFVxejMzYmJ6WExtL0Z1NnFGdDNtUGR2SU16R3MvUXlaQXlLanpEV28vbDc4aS9WaVpKRTR3b0VxUDhoRkh6MDh6WUUyTkM2dXhSV08yczBjVzZqWVkyUmp4TG5yWGNnL2s2UndlL0pWRW1xcTJzRFVxSlI3WnVwaGFhR0pJcW1kOHY5L2hKOFVaWFc1M2FRZTZtYm1zK1R1bGpNZzBqN2tJSU9rNWwzUUszeU1QYkFDcDFVSGp6aHNZWmFGSTBvTVRoejBpaGFOZ0tNTk5HOWdjOVNocjRDY2Z5ZUJZbUhFTzlJK0ZNeG1SN3VlSjFlMHpCMVhlblZwWFo4OGlGbGRWSGJVZWZNeUVNTnZjNzBIRFBsY2NiQ1YxaEg2cjFXR1U1TWszc1VEQ1RDTG9DYnkwOVg4LzJQckNyZzZqTVJQYkFNTmN3cjZ3YTFwS05vdW00QzF6SWl2ZWNnTm9STDFLUW1KMnpxcy91MC9rdDkyU3hVUlFDQ1oyMDRaRHIrZXB1MU5aTWljb1lXZmNBZkVaeXVJZzE2dkoyT1ZRV2hoY0hxYjk3WXc1WS8ycVlGeWxaNmRlc0R2ZkwzRHRsazBkNEZFb3FWSWdWN05jYVVpeWNiM2hyZTJ4SGE2QjdpYjlHQ2FxcUFTTlJVNi9vUGxqZEwweUdmRmlVTWcyN3pHSE9jZk1oTEUrOEQwNUxkSDBpNWFnVXpReFU3SFZGR2JRNnZxbDhWSXU1Um1vZFY2c2YwVWtHMXZDT3hrZzgvRWRmcmFkZHJTUDQ5eCIsIm1hYyI6IjdmZmYyYzA2MGFmNjYwZTNkMzQ3MTM2MWMyMDhiMTU0ZjRjMTBlODhlODQ1N2E4ZDAyMDg4MGNiMGZhZjQ5ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+