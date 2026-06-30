В Износковском районе мужчина отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Во вторник, 30 июня, прокуратура Износковского района сообщила о вынесении приговора в отношении 29-летнего мужчины.

По данным ведомства, он виновен в попытке сбыта наркотиков.

— В 2025 году мужчина, используя купленное оборудование и семена, выращивал у себя на участке в деревне Пушкино наркосодержащие растения. Затем он их высушивал, измельчал и расфасовывал в отдельные свертки для продажи. Его деятельность пресекли сотрудники полиции. Они нашли и изъяли у него более 2600 свертков с наркотическим веществом, общим весом свыше 14 килограммов, а также 52 куста наркосодержащих растений, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима. Также его автомобиль конфисковали.