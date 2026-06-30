В Калуге магазин оштрафовали за ночную торговлю алкоголем почти на 2 миллиона

Управление экономики города 30 июня сообщило про злостного нарушителя - магазин «День и ночь».

- Этот магазин, несмотря на запреты, торговал алкоголем по ночам, - прокомментировали в управлении. - Нам пришлось не единожды оштрафовать предпринимателя. Точка принятия решения наступила, когда было изъято порядка 100 литров алкоголя, а общая величина штрафа приблизилась к двум миллионам рублей.

Власти подчеркивают, что после принятых мер магазин начал работать только до 22:00.

- А тем предпринимателям, кто продолжает продавать алкоголь по ночам, хотим сказать: «Не сомневайтесь, к Вам мы тоже придем...», - заявили в управлении экономики.