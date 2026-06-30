Жителя Тарусы осудят за взятку гаишнику

Во вторник, 30 июня, прокуратура Тарусского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в даче взятки.

— 9 мая в селе Лопатно Тарусского района водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Чтобы уйти от наказания, он решил дать взятку. Мужчина передал сотруднику ГАИ пять тысяч рублей прямо в патрульной машине. Инспектор деньги не взял, а нарушитель оставил их в салоне и ушёл, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.