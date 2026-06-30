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Криминал

Калужская строительная фирма спрятала от налоговой 4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
30.06, 08:58
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Завершено расследование уголовного дела, сообщили во вторник, 30 июня, в региональном управлении Следственного комитета.

- В 2025 году калужская строительная фирма не уплачивала налоги, в связи с чем налоговым органом принято решение о принудительном взыскании недоимки и расчётные счета организации были заблокированы, - отметили в СК. - С целью уклонения от уплаты налогов генеральный директор организации осуществлял расчеты с кредиторами и дебиторами минуя расчетные счета компании, тем самым сокрыв денежные средства в сумме более 4 млн рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.

В ходе расследования подозреваемый признал вину и погасил задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.

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