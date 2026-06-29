В Калуге мужчина украл деньги из забытого кошелька, а потом вернулся на место преступления

В одном из городских магазинов покупатель оставил на кассе свое портмоне с 28 тысячами рублей. Этим воспользовался другой посетитель — 41-летний местный житель. Он незаметно забрал купюры, а пустой кошелек бросил на прилавке, рассказали 29 июня в полиции.

Позже воришка пересчитал деньги и решил схитрить. Он вернулся в тот же магазин и начал расспрашивать персонал, не потерял ли кто-нибудь кошелек. Видимо, он надеялся отвести от себя подозрения. Но поскольку владелец денег еще не хватился пропажи, мужчина решил оставить себе чужие сбережения и в итоге их потратил.

Хозяин денег позже все-таки обратился в полицию. Оперативники вычислили любителя чужого. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.