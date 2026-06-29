В Калуге мужчина убил беспомощную мать

В понедельник, 29 июня, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

55-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство своей 73-летней матери.

Пенсионерка страдала тяжелым заболеванием, не могла передвигаться и заботиться о себе. В октябре 2022 года сын нанес ей смертельные раны ножом.

- После содеянного у подследственного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, развилось психическое расстройство, в связи с чем он был направлен на принудительное лечение в стационар закрытого типа, а предварительное следствие приостановлено, - пояснили в СК.