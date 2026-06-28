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Криминал

Калужанин получил административный арест за публикацию запрещённой символики

Владимир Андреев
28.06, 16:12
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Прокуратура областного центра выявила факт нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

В ходе мониторинга интернет-пространства установлено, что 34-летний житель города разместил на своей странице в соцсети три снимка с атрибутикой движения «АУЕ», которое запрещено на территории России и внесено в соответствующий реестр.

Надзорное ведомство квалифицировало действия мужчины по статье 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичную демонстрацию экстремистской символики.

Материалы переданы в Калужский районный суд, который по итогам рассмотрения назначил нарушителю наказание в виде административного ареста.

Срок заключения составил 5 суток — за каждый из трёх эпизодов правонарушения.

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