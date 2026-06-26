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Криминал

Калужская пенсионерка отдала мошенникам около двух с половиной миллионов рублей

Евгения Родионова
26.06, 14:17
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В пятницу, 26 июня, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении 72-летней женщины

По данным ведомства, она стала жертвой мошенников.

— В мае пожилой калужанке позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур. Они убедили её в необходимости декларации сбережений. Пенсионерка поверила и дважды передала курьеру наличные более 2,4 миллиона рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Прокуратура взяла расследование на контроль.

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