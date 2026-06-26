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Криминал

Семья из Тулы оборудовала нарколабораторию в Калужской области

Евгения Родионова
26.06, 12:00
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В пятницу, 26 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении двух супругов из Тульской области.

По данным ведомства, они признаны виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

— Всё началось с предложения в мессенджере. Семейная пара согласилась и вошла в организованную группу. Организаторы дали им деньги. На эти средства пара купила дом в Перемышльском районе Калужской области и устроила там настоящую химическую лабораторию. С осени 2024-го по январь 2025-го они сделали более 144 килограммов наркотиков, а в качестве оплаты получали криптовалюту, - пояснили в прокуратуре.

Их поймали сотрудники УФСБ Калужской области - лабораторию накрыли, оборудование и все наркотики изъяли.

Суд дал женщине 13 лет, её мужу - 15. Отбывать срок они будут в колониях общего и строгого режима. Также их дом, машину «Чанган», два смартфона, три холодильника и больше 330 тысяч рублей, вырученных незаконным путём, конфисковали.

Другие участники преступной схемы сейчас проходят по отдельному делу.

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