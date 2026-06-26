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Криминал

В Жуковском районе осудят мужчину за попытку убийства знакомого

Евгения Родионова
26.06, 10:33
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Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства.

— В ноябре 2025 года 41-летний мужчина выпивал в комнате общежития сельскохозяйственного предприятия села Совхоз «Победа» Жуковского района вместе со своим 45-летним знакомым. Между ними вспыхнула ссора. Хозяин жилья ударил гостя ногой в голову, а потом схватил нож и несколько раз пырнул в грудь и живот. Раны оказались тяжёлыми. Нападавший решил, что жертва не выживет, и ушёл. Однако врачи успели спасти его, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрят в Жуковском районном суде.

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