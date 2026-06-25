Житель села Ульяново, угрожавший подростку топором, получил обязательные работы
В четверг, 25 июня, прокуратура Ульяновского района сообщила о вынесении приговора в отношении 21-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он признан виновным в угрозе убийством.
— В февраля мужчина находился по месту жительства. Он имел при себе топор и угрожал убийством несовершеннолетнему, - уточнили в прокуратуре.
Суд приговорил его к обязательным работам на 240 часов.
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