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Криминал

Житель села Ульяново, угрожавший подростку топором, получил обязательные работы

Евгения Родионова
25.06, 13:00
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Фото сгенерировано нейросетью
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В четверг, 25 июня, прокуратура Ульяновского района сообщила о вынесении приговора в отношении 21-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в угрозе убийством.

— В февраля мужчина находился по месту жительства. Он имел при себе топор и угрожал убийством несовершеннолетнему, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил его к обязательным работам на 240 часов.

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