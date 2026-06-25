В Калуге продавщица сетевого магазина попалась на краже денег из кассы

34-летняя сотрудница, которая уже имела проблемы с законом, придумала хитрую схему, рассказали 25 июня в полиции.

Когда покупатели платили за товары наличными, женщина принимала деньги. Но после того как клиенты уходили, она отменяла продажу в кассовом аппарате. Так деньги не проводились по учету, и в конце смены продавщица забирала их себе.

Таким способом она присвоила 10 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Однако долго скрывать махинации не получилось — кражу раскрыли.

Сейчас против калужанки завели уголовное дело. Пока идет расследование, ей запретили уезжать из города.