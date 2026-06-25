Калужанка подделала документы, чтобы присвоить социальную выплату
В Кировском районе полицейские раскрыли хитрую схему обмана соцзащиты. Местная жительница подделала документы, чтобы получить от государства деньги на открытие своего дела.
В прошлом году женщина заключила социальный контракт. Она пообещала властям, что откроет бизнес по грузоперевозкам. По условиям программы, государство готово было помочь ей с покупкой грузовика и выделить на это 350 тысяч рублей.
Однако на деле женщина поступила иначе. Подходящий фургон она нашла и купила всего за 50 тысяч рублей. Но чтобы получить обещанные государственные деньги, она пошла на обман. Женщина изготовила поддельный договор купли-продажи, в котором указала, что машина обошлась ей ровно в 350 тысяч рублей.
С этой фальшивкой она успешно поставила машину на учет в ГИБДД и отчиталась перед соцзащитой. В итоге бюджетные деньги оказались у нее в кармане.
Сейчас возбудили уголовное дело за подделку документов. Вскоре женщине также могут предъявить обвинение в мошенничестве с государственными выплатами, рассказали в полиции.
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