Калужанка подделала документы, чтобы присвоить социальную выплату

В Кировском районе полицейские раскрыли хитрую схему обмана соцзащиты. Местная жительница подделала документы, чтобы получить от государства деньги на открытие своего дела.

В прошлом году женщина заключила социальный контракт. Она пообещала властям, что откроет бизнес по грузоперевозкам. По условиям программы, государство готово было помочь ей с покупкой грузовика и выделить на это 350 тысяч рублей.

Однако на деле женщина поступила иначе. Подходящий фургон она нашла и купила всего за 50 тысяч рублей. Но чтобы получить обещанные государственные деньги, она пошла на обман. Женщина изготовила поддельный договор купли-продажи, в котором указала, что машина обошлась ей ровно в 350 тысяч рублей.

С этой фальшивкой она успешно поставила машину на учет в ГИБДД и отчиталась перед соцзащитой. В итоге бюджетные деньги оказались у нее в кармане.

Сейчас возбудили уголовное дело за подделку документов. Вскоре женщине также могут предъявить обвинение в мошенничестве с государственными выплатами, рассказали в полиции.