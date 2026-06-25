В Сухиничском районе мужчину, зарезавшего жену, заключили под стражу
В четверг, 25 июня, прокуратура Сухиничского района сообщила об избрании меры пресечения в отношении 57-летнего мужчины в виде заключения под стражу.
По данным ведомства, он подозревается в убийстве жены.
— Мужчина находился в своей квартире в городе Сухиничи в состоянии опьянения. Из личной неприязни он пырнул ножом в грудь свою 52-летнюю жену. От травм женщина умерла на месте, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура района взяла уголовное дело на контроль.
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