В Калуге вынесли приговор мужчине, готовившему теракт

В среду, 24 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении 2-м Западным окружным военным судом приговора в отношении 46-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в подготовке теракта.

— Мужчина заранее приготовил всё необходимое для поджога вышки сотовой связи и приехал на место, чтобы осуществить задуманное. Бдительные горожане заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. Довести свой план до конца мужчина не успел - его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трёх в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима. Также суд конфисковал его автомобиль «Фолксваген Пассат».