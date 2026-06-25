Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге вынесли приговор мужчине, готовившему теракт
Криминал

В Калуге вынесли приговор мужчине, готовившему теракт

Евгения Родионова
25.06, 08:18
0 420
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 24 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении 2-м Западным окружным военным судом приговора в отношении 46-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в подготовке теракта.

— Мужчина заранее приготовил всё необходимое для поджога вышки сотовой связи и приехал на место, чтобы осуществить задуманное. Бдительные горожане заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. Довести свой план до конца мужчина не успел - его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трёх в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима. Также суд конфисковал его автомобиль «Фолксваген Пассат».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imt5Q2NFUkFITkQwU01FbE4xRWxlUlE9PSIsInZhbHVlIjoic3BLTUMxZDl5SzV6K2ZORFpVS1NFTmZzY0IzNGF6TERKeUIrTDQxbDNhc01PR0JxeDFXTDNzY2pyUlhaNFpmd3o2NVEvYXRwaytHbmg3VlREWVJJMUx2cGFpNzc3OG1mNnZDeHNHNE56ZENiNUtVOTJkS3hUMUxpNlUrMmZOZUFqTVd1VjBNTUxJZTBkeDV1blBURllyYmRQazk1SVY2bnMzRzhER2xBNWw1ZnV0a1ljRjRSeGQyUE8vWWQ3Mys2OWZwN2VrWDN5SzgxZXFVVy9CT3FwbnB5anVYYXAwTCtVa1poQUU3WU9xVXBseWFtWHpqQ2NtYWNkRU1ONWJ4dFhtZ0wxNURGMnNKZ0lDbmtIRjV3d3dlRXk2aVM4YW0wbjRBZE5Cb3B2RCtUS2Q1M3R3azBrcDJnaUthV0Y1cmNORXA5RjR3UFVqUmJ1OVdEY2xLbDE4Vm81Rk1PS1FvWW9DUmlqRUQwOXh3RlRpZU91NG41ZHFuZU02Zk5hR05CVTRrR1d6d3JPaTVrdDNHVlFlcEt3eHFORXQrVk9tSHZEdFlkMUc2Nk85SWJqQVBaN0hYZmVEUU1oUGVNd3hwWiIsIm1hYyI6IjEwMjIzZTJjOTNmYTJjMTc3MDFiMGVlMmQ0MGI3ODZlNzRhMWVmMzkwZjFlYWY0Y2VkOTQ4NmU2YTY4NDA0Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRhVUlJZEJ6a0xieWJLNktSVVdPc3c9PSIsInZhbHVlIjoiY041b0tiMytUM1hUcXhTUStnS1ZpNGx4Y3lwdnZTd2tYeDRxbG14dkNaRkgzdXdMZW9zRllMTzhsY0NjYjRXZUVxQVc3aDh1WEhic2tFLzR6UU9xUkc3TU9PUVczS0NiN3F1d3l5OUdKdkhRdU50ZmJqcHRiV0QyWWoya0srelNUZzZwbWFwUk5sWUI4enZRT2FsN29MZUM1a2dIaDZUVldCb2pyQW01cDhiMitFZmg2SmhuTFNhTmw3b3IrR0wyN0ZBZE94alZNWmluTHpQZ2pjUzk0SFBPWDR1YnZKRE80b3JKak53M09JVTF3YVEvaGtERVBpZEx6MmdmdWtmVmpXQ2Q3N0tibGdtK3BoSWM1dWVJUXRFZC9GNnZlRm9KSEthQVdrT3RINXNVenA4L1daSFR0d2ZWbmRFQkdKT0hCYjh4T1ZEamRkL1RGbGNCVHpTbklPcnZ2Y0JnckJpY05HdGJxeDFYdlNQc2xSL2Y3em5vTWEzSVRLSVJ1UGxqL3NNalNpVmtiQmxWTll2VUx4YmhPT1dsOHFjYjVmSWhkVDFEQ1UzQk02R2FkUXpkSHo4TGxtWXdTOUw4T1VxeVh5NkN2TDA5cUlLWjhMU25JK2hZSVNYeXhPcTJHU09ITkFRMmh6RmRWQ2x6WTZBbHVRcTVyMzQ1NXh0TG8wdHR5Ly9pK1J6dkYxWmhRM3RXS0Z1enljZDMyUlBjUFVVT0k5NjhtVzl0MHc1WEQvY283R3c5OXdjOHRTN0w0eVFKV21WaEZ1Wk1MaWJHRWxWUEJHTHBqcllKZml6cGV5aFNDNHY3K3B6Q3pXNXE2OUpQU05Jd1ErVWZ2NmJJQ1gwYyIsIm1hYyI6ImI1MmU1Y2NlYThlNjNjMDRkYzFkZTJhNjk1ZGJkZDc4NDY1Yzg3MjVjMGVlZTlhY2M1ZmFiMjlhMzlkZTRiN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+