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Новость дня Криминал

В Калуге мужчину убили в общежитии

Дмитрий Ивьев
24.06, 14:09
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В среду, 24 июня, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Конфликт произошёл в общежитии на улице Хрустальной.

- Между двумя жителями общежития по улице Хрустальной города Калуги часто происходили ссоры на бытовой почве, - пояснили в СК. - В один из дней конфликт обострился, и фигурант ударил знакомого ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

 Теперь 44-летнему калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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