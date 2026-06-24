В Калуге мужчину убили в общежитии

В среду, 24 июня, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Конфликт произошёл в общежитии на улице Хрустальной.

- Между двумя жителями общежития по улице Хрустальной города Калуги часто происходили ссоры на бытовой почве, - пояснили в СК. - В один из дней конфликт обострился, и фигурант ударил знакомого ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Теперь 44-летнему калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.