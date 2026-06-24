В Малоярославце двое мужчин получили по 9 лет колонии за 0,046 грамма наркотика

Суд вынес приговор местным жителям, сообщили 24 июня в прокуратуре Калужской области.

Запрещенное вещество они продали третьему мужчине в марте 2025 года, а того задержали полицейские.

Отбывать наказание виновники будут в колониях строгого и общего режимов.

Также судом конфискован телефон, использованный при совершении преступления.