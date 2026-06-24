В Калуге 20-летний парень и 17-летняя девушка попались на торговле наркотиками

На парня завели уголовное дело, сообщили в среду, 24 июня, в Следственном комитете.

По версии следствия, в мае он в телеграме получил информацию о местонахождении крупной партии наркотиков, которые должен был продать через закладки.

- Для участия в преступной деятельности фигурант вовлек свою 17-летнюю знакомую, - заявили в СК.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

Уголовная статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.