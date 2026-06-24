В Калуге 20-летний парень и 17-летняя девушка попались на торговле наркотиками
На парня завели уголовное дело, сообщили в среду, 24 июня, в Следственном комитете.
По версии следствия, в мае он в телеграме получил информацию о местонахождении крупной партии наркотиков, которые должен был продать через закладки.
- Для участия в преступной деятельности фигурант вовлек свою 17-летнюю знакомую, - заявили в СК.
Подозреваемых задержали сотрудники полиции.
Уголовная статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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