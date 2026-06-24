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Криминал

В Калуге 20-летний парень и 17-летняя девушка попались на торговле наркотиками

Дмитрий Ивьев
24.06, 10:30
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На парня завели уголовное дело, сообщили в среду, 24 июня, в Следственном комитете.

По версии следствия, в мае он в телеграме получил информацию о местонахождении крупной партии наркотиков, которые должен был продать через закладки.

- Для участия в преступной деятельности фигурант вовлек свою 17-летнюю знакомую, - заявили в СК.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

Уголовная статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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