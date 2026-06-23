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Криминал

В Калуге суд отказался смягчить наказание мужчине, зарезавшему знакомого

Евгения Родионова
23.06, 15:20
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Во вторник, 23 июня, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в замене наказания 43-летнему осуждённому.

По данным ведомства, мужчина виновен в смерти знакомого.

— В октябре 2020 года мужчина в компании знакомых распивал алкоголь в квартире в Балабанове. В ходе ссоры он избил одного из них, а затем достал нож и нанёс ему не менее 40 ударов в голову и тело. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Виновник скрылся, прихватив с собой спиртное. В 2021 году суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима, - пояснили в прокуратуре.

Отбыв часть срока, мужчина попросил заменить оставшийся срок на более мягкое наказание. Однако прокурор выступил против: за время заключения осуждённый неоднократно нарушал режим, что говорит о том, что он не исправился.

Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил приговор без изменений.

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