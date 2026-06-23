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Криминал

В Калужской области двое мужчин попались на угоне машины

Дмитрий Ивьев
23.06, 11:52
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В Дзержинском районе полицейские нашли двух мужчин, которые угнали чужую машину. С заявлением в полицию обратился владелец автомобиля отечественного производства.

Подозреваемыми оказались 20-летний местный житель и его 38-летний знакомый с судимостью. Ночью они гуляли по улице и заметили припаркованную у дома машину. Оказалось, что автомобиль не заперт. Парни решили прокатиться: они оттолкали машину, замкнули провода зажигания и поехали.

Однако поездка закончилась быстро — приятели застряли на бездорожье. Бросив автомобиль, они скрылись.

Полицейские быстро вычислили угонщиков и вернули машину хозяину. В отношении мужчин возбудили уголовное дело за неправомерное завладение транспортом. Младшему фигуранту выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а его старшего приятеля заключили под стражу. Расследование продолжается, рассказали 23 июня в полиции.

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