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Криминал

Калужанин отдал 150 тысяч, пытаясь оплатить проститутку

Дмитрий Ивьев
23.06, 11:23
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В Калуге полицейские задержали 25-летнюю жительницу Подмосковья, которая обманула мужчину под видом оказания интимных услуг.

Все началось с того, что калужанин нашел на тематическом сайте объявление и решил заказать встречу. Он перевел девушке 4500 рублей, но та сообщила, что платеж не прошел из-за блокировки системы, и попросила отправить деньги снова. Доверчивый мужчина продолжил переводить средства по указаниям собеседницы. В общей сложности он лишился более 150 тысяч рублей.

Когда мошенница в очередной раз попросила денег, клиент понял, что его обманывают, прекратил общение и обратился в полицию.

Выяснилось, что подозреваемая взяла чужую фотографию из интернета, разместила ее на сайте и указала свой номер телефона. Когда ей звонили клиенты, она выманивала у них деньги под разными предлогами. Иногда она даже меняла голос, чтобы ввести жертву в заблуждение. Все полученные средства девушка тратила на личные нужды.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, рассказали 23 июня в полиции.

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