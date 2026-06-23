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Криминал

Калужанин тайком воровал деньги у соседа

Дмитрий Ивьев
23.06, 10:01
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В Людиновском округе полицейские задержали мужчину, который больше года обворовывал своего 61-летнего соседа.

Пенсионер плохо разбирался в смартфоне и попросил знакомого помогать ему с оплатой покупок. Сосед соглашался, но каждый раз при переводе денег за продукты отправлял себе на карту гораздо большие суммы, чем стоили товары.

Обман раскрылся, когда к пожилому мужчине приехала родственница. Она заметила, что со счета пропало более 150 тысяч рублей, и сразу обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за кражу с банковского счета, рассказали 23 июня в полиции.

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