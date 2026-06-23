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Криминал

В Малоярославце двое мужчин отправятся в колонию за продажу наркотиков

Евгения Родионова
23.06, 10:00
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Во вторник, 23 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора двум местным жителям.

По данным ведомства, они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков через интернет.

— В марте 2025 года они продали мужчине 0,046 грамма запрещённого вещества. Позже этот свёрток нашли и изъяли сотрудники полиции, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил их к девяти годам лишения свободы. Один отправится в колонию строгого режима, другой - общего. Также у них конфисковали мобильный телефон.

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