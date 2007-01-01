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Криминал

Житель Людинова предстанет перед судом за избиение полицейского

Евгения Родионова
19.06, 12:00
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В пятницу, 19 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.

— В мае 2025 года мужчина был пьян и устроил скандал в магазине - мешал продавцам работать и приставал к посетителям. На место вызвали полицию. Когда сотрудник приехал и потребовал, чтобы дебошир прекратил безобразия и проехал в отдел для составления протокола, тот не послушался и четыре раза ударил полицейского руками по корпусу, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

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