Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Пенсионер из Калуги отдал 50 тысяч лжеволонтёру из Ставрополя
Новость дня Криминал

Пенсионер из Калуги отдал 50 тысяч лжеволонтёру из Ставрополя

Евгения Родионова
19.06, 11:45
0 558
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в полиции.

По данным ведомства, житель Ставрополя обманул 70-летнего пенсионера.

— Мужчина подъехал к пенсионеру на остановке, представился волонтёром и предложил подвезти. Он попросил пожилого человека оставить у себя на хранение чемодан с инструментами, а потом сказал, что ему нужна материальная помощь. Пенсионер поверил, отдал 50 тысяч рублей и только после того, как «волонтёр» уехал, понял, что его обманули, и обратился в полицию, - пояснили в прокуратуре.

Правоохранители быстро вычислили машину подозреваемого, передали ориентировку патрульным, и те остановили его на улице Никитина. Деньги у него изъяли и вернули пенсионеру.

На ставропольца завели уголовное дело за мошенничество. До суда он останется под подпиской о невыезде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisvUnNQcEd6dmVCYWdnZW9jaXFUa1E9PSIsInZhbHVlIjoiaHZhZFp6MnltVHAwQk0xVWF2UU1tdG9kZXN5djUyUjQrc0dVbnlaNmNXTk9qRzQydzRyWjhDR1h1K2Y5eUtTV2ovYmZxYWhYVGdwbWF4Y0g1L3NKQzNLKzZ4cUVnUzhBN3FpTFlReURMNndBem5lTktoWFRKNGlyeVVhV2VhZTRBY3k3Qk1sOVlZUjRsMEhId1V1cXNtUzh4T3VuSTg2N0NXMXJBd004NzdVVHRsYW5xbGJoWDNiNFNjVU4xbXFxK0x4NUo2NXdYTFFNRkRyUHNhdElTYWtaeTlubFdLU25aaWd1RDJZK2RMQzVCNHdHZTNaNnpMKy9YWE12YUNlcGkzM0krYTBwdmowZ3IrTXhqYXB2akdOb1MwYTZMUFRIQ1oxRENyc0pMUGRxVW1WbCtrNGNoVWVjK1BRNDdlVkN0Tm9TQ2p6ekxtRE5MSFVUSTV3L0svNnVpUk4yMHNteXpTczBoeEU4cityQU5WUDJ1RmVWMytyUmgwcytHSWtiOW1WaHdTZkUvbG5EUkkwN05aRm1UQk1qdlpVL1FoV1AwZUtpZEQ2OUREcVYwRlU1eWQ1QmNTNk9IWmEyUEZLRCIsIm1hYyI6IjQyYjgxYTM0NzkzYmM4NTBhN2NjOGU0ZmJkYzllOWNmNzVlM2I4NTQyMGQzMThkYjJkMWNjNmRkOTMyZjllNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklRME9LT0JHbDB0SlM1TEJqdXE3VGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGhKM0tvK0NlbUJZZitJRXRRb2NhZnEyVldQK3ROTjBsdHArK1JBcTZBSGNKcWIzdFRiWnhWd0pWckFYRGNKWk5JVDlYUnkwYjBFME92bGpNTWFrUVhiZUhCNlFxejJibkVhQnY0ZW92N2VvY3dTTTFXeDR3cWkrQ3hnak5xMzFXekZ0Rkp0K09aTHU5eHlNSkRCa3U4NUZSL2JmWklLdUl4ZzhXK1NqaDVYZ1F6cXo1Z1BLM3NFL3VNaHNwb1NYVDN2ZEw0MjJwektzeWpST2k1RTV4dFVMZ2I5YzYrMkVsM2YzWGhpM1ZrNDU4a0NwM1BmTFpiVlVEVzVOamE1bWNSbXRXenZDSS9QdWhuT2ViL09qMXBseUNFOTI5L0owR2xKOStGR0tqazdNRXRpL1FsRlI0R0NxWUF5ellXaFMxVngrN09VRmtiM1ZGMUlrQXJOTURCUEV6a0QzUERNWTZJWEtQcmlLQnpjc29pWmM5cVRQYXRWSWxPWnlmWkZRWUFZZmVzUHZqclB6aDlLMTducVcrNW8vNHV6MWIyWVU0Y3JMVDJNWnRnbXFwQXBuNk9DVjVLaWJnemVLTmxETmJaNTFab2owNnBFOHZJOXJxR3ZUbGZ5WFN0K2RvdjZGYVFJblVaM21wdVZDNXY3T29wSE5rTzN6RUM3R24zWnh5d2Y3cklSb3UwbUQ3UlFsekV2dCtiOGZSTjhoNXVQZ2RYNVBXWUJ1WHlQVWFOaEsxcjJBZ2txZ1pZNlhQTHpyYW8xQ2VPZnpZRDFRR1pBcEIvRDFRVC9KZ2tPbTcrRG9qQUQrcXJmUHJqRHZuZ2wxSW1FYk45M1pvU3BvVVkxdSIsIm1hYyI6IjQyNjZkNzRlMDNhYTUyZmE2NTQ0MjhlOTJiN2Q2OGMxMTIxYzBmYzMxYTZjODQ5YzY4MjIxNzU3MGExNDI0YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+