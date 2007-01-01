Пенсионер из Калуги отдал 50 тысяч лжеволонтёру из Ставрополя

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в полиции.

По данным ведомства, житель Ставрополя обманул 70-летнего пенсионера.

— Мужчина подъехал к пенсионеру на остановке, представился волонтёром и предложил подвезти. Он попросил пожилого человека оставить у себя на хранение чемодан с инструментами, а потом сказал, что ему нужна материальная помощь. Пенсионер поверил, отдал 50 тысяч рублей и только после того, как «волонтёр» уехал, понял, что его обманули, и обратился в полицию, - пояснили в прокуратуре.

Правоохранители быстро вычислили машину подозреваемого, передали ориентировку патрульным, и те остановили его на улице Никитина. Деньги у него изъяли и вернули пенсионеру.

На ставропольца завели уголовное дело за мошенничество. До суда он останется под подпиской о невыезде.