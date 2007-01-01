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Новость дня Криминал

В Медыни мигранта будут судить за попытку дачи взятки полицейскому

Евгения Родионова
19.06, 10:00
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В пятницу, 19 июня, прокуратура Медынского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 26-летнего парня.

По данным ведомства, он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

— В апреле он передал заместителю начальника полиции 40 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы правоохранитель не депортировал из страны двух приятелей обвиняемого. Полицейский от денег отказался и доложил об этом начальству, - пояснили в прокуратуре.

Парня задержали и заключили под стражу. Свою вину он признал.

Теперь молодому человеку грозит до восьми лет колонии.

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