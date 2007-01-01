В Козельском районе женщину подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Сотрудники отделения участковых уполномоченных МОМВД России «Козельский» выявили факты незаконной регистрации иностранных граждан.

К ним причастна местная жительница 1976 года рождения. Об этом сообщили в региональном УМВД 19 июня.

По версии следствия, к женщине обратился гражданин с предложением о фиктивной постановке на учёт. Она согласилась и предоставила в госорганы необходимые документы. После этого к ней начали приходить другие иностранцы с аналогичными просьбами.

Мигранты знали, что по адресу регистрации они жить не будут. Они числились в жилом помещении лишь формально. При этом местонахождение дома, где они якобы проживали, никто из них назвать не смог.

За каждую регистрацию подозреваемая получала деньги. Средства она тратила на личные нужды. Полиция выявила семь эпизодов фиктивной постановки на учёт.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.