Пенсионер из Хвастовичей перевёл мошенникам более миллиона рублей

Об этом в среду, 17 июня, сообщили в полиции.

По данным ведомства, 70-летний мужчина перевёл мошенникам более 1 255 000 рублей.

— Сначала мошенники позвонили его супруге. Мужчина представился сотрудником Пенсионного фонда и попросил назвать код из смс - якобы для перерасчёта пенсии. Женщина поверила и продиктовала код. Сразу после этого в разговор вступил уже «представитель банка». Он сообщил растерянным пенсионерам, что кто-то оформил на них крупный кредит и теперь висит долг. На вопрос, что делать, мошенник посоветовал хотя бы погасить проценты. Пожилые супруги испугались и начали переводить свои сбережения почтовыми переводами. Когда свои деньги закончились, пенсионер взял кредит в банке и перевёл мошенникам и эти средства. Они поняли, что их обманули, и обратились в полицию, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.