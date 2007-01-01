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Криминал

Жительница Козельска пырнула ножом подругу из-за ревности

Евгения Родионова
17.06, 10:52
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В среду, 17 июня, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Козельска.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Женщина выпивала вместе со своей приятельницей у неё в гостях. Между ними возник конфликт на почве ревности к сожителю гостьи. Женщина пырнула хозяйку дома ножом в живот. Пострадавшей вызвали скорую помощь, она получила тяжелые травмы, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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