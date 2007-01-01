Жительница Козельска пырнула ножом подругу из-за ревности
В среду, 17 июня, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Козельска.
По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
— Женщина выпивала вместе со своей приятельницей у неё в гостях. Между ними возник конфликт на почве ревности к сожителю гостьи. Женщина пырнула хозяйку дома ножом в живот. Пострадавшей вызвали скорую помощь, она получила тяжелые травмы, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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