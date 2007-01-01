Жителя Малоярославца задержали за убийство сына
Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.
По данным ведомства, 75-летний мужчина обвиняется в убийстве 49-летнего сына.
— В ночь на 16 июня мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием сына, зарубил его топором. От травм он умер на месте, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
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