Жителя Малоярославца задержали за убийство сына

Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, 75-летний мужчина обвиняется в убийстве 49-летнего сына.

— В ночь на 16 июня мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием сына, зарубил его топором. От травм он умер на месте, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.