В Калуге директора строительной компании будут судить за неуплату налогов
Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.
По данным ведомства, генеральный директор организации обвиняется в сокрытии денег от налоговой.
— В 2025 году компания перестала платить налоги. Тогда налоговая заблокировала счета, чтобы принудительно списать долг. Но директор нашёл лазейку: он начал проводить платежи через партнёров, минуя банковские счета. Так он скрыл восемь миллионов рублей, - пояснили в ведомстве.
Схему раскрыли сотрудники полиции и налоговой службы.
В ходе следствия директор признал вину и полностью погасил долг по налогам и страховым взносам.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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