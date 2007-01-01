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Криминал

В Калуге директора строительной компании будут судить за неуплату налогов

Евгения Родионова
16.06, 16:30
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Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, генеральный директор организации обвиняется в сокрытии денег от налоговой.

— В 2025 году компания перестала платить налоги. Тогда налоговая заблокировала счета, чтобы принудительно списать долг. Но директор нашёл лазейку: он начал проводить платежи через партнёров, минуя банковские счета. Так он скрыл восемь миллионов рублей, - пояснили в ведомстве.

Схему раскрыли сотрудники полиции и налоговой службы.

В ходе следствия директор признал вину и полностью погасил долг по налогам и страховым взносам.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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