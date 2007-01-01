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Новость дня Криминал

В Медынском районе мужчина, ранивший водителя выстрелом в ногу, получил штраф

Евгения Родионова
16.06, 12:30
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Во вторник, 16 июня, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 37-летнему жителю Москвы.

По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.

— Мужчина находился на автозаправочной станции в Медыни. Между ним и 41-летним водителем большегруза возник конфликт. В ходе ссоры москвич выстрелил водителю в ногу. Пострадавший получил лёгкие травмы, - пояснили в прокуратуре.

Житель столицы получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

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