В Медынском районе мужчина, ранивший водителя выстрелом в ногу, получил штраф
Во вторник, 16 июня, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 37-летнему жителю Москвы.
По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.
— Мужчина находился на автозаправочной станции в Медыни. Между ним и 41-летним водителем большегруза возник конфликт. В ходе ссоры москвич выстрелил водителю в ногу. Пострадавший получил лёгкие травмы, - пояснили в прокуратуре.
Житель столицы получил штраф в размере 600 тысяч рублей.
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