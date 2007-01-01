Двух подростков осудят в Калужской области за поджог здания из-за национальной и религиозной ненависти

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела в отношении двух подростков.

Фото/видео: СУ СК России по Калужской области.

Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и поджоге здания по мотивам национальной и религиозной ненависти. Об этом сообщили в Следственном комитете 16 июня.

- В ходе расследования установлено, что 15-летний житель Москвы и 16-летний фигурант из Брянской области, являясь приверженцами экстремистской идеологии, познакомились в социальных сетях и решили создать сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной и религиозной ненависти. Молодые люди встретились в Москве и запланировали совершение поджога здания, используемого для проведения культурных и религиозных мероприятий, - сообщили следователи.

Подростки тщательно готовились. За несколько дней до поджога они осмотрели здание, распределили роли, приготовили бутылки с зажигательной смесью и продумали пути отхода. В ночь на 13 августа 2025 года они бросили бутылки в здание. Внутри никого не было, никто не пострадал.

Подростков задержали сотрудники УФСБ и УМВД. В их домах провели обыски. Суд заключил обоих под стражу. Теперь дело передано в суд.