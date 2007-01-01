Житель Думиничского района отправится в колонию за кражу денег
Во вторник, 16 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о вынесении приговора 55-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в краже.
— В феврале ночью пьяный мужчина был в гостях у своей знакомой в селе Брынь. Он воспользовался отсутствием женщины и украл пять тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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