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Криминал

Житель Думиничского района отправится в колонию за кражу денег

Евгения Родионова
16.06, 10:00
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Во вторник, 16 июня, прокуратура Думиничского района сообщила о вынесении приговора 55-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в краже.

— В феврале ночью пьяный мужчина был в гостях у своей знакомой в селе Брынь. Он воспользовался отсутствием женщины и украл пять тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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