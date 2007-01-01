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Новость дня Криминал

Калужанин, пырнувший соседа по общежитию ножом, получил три года колонии

Евгения Родионова
15.06, 11:47
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В понедельник, 15 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 32-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В ноябре 2025 года в коридоре одного из общежитий города Калуги между мужчиной и его знакомым произошёл конфликт. Ранее знакомая мужчины поссорилась с потерпевшим. Это стало причиной драки. Мужчина пырнул знакомого ножом не менее восьми раз по голове и телу. Также он сломал ему ребро, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к трём годам колонии строгого режима.

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