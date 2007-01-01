В Калуге подростка поймали на краже имущества из машин

17-летний местный житель украл имущество из автомобилей на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в полиции.

— Ночью он заметил припаркованную у многоэтажки машину. Багажник оказался не заперт. Парень залез внутрь и вытащил дорогую музыкальную аппаратуру и автозапчасти. Затем он забрал оборудование и инструменты из другой машины. Украденное он потратил на свои нужды, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Парень под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.