В Калуге подростка поймали на краже имущества из машин
17-летний местный житель украл имущество из автомобилей на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в полиции.
— Ночью он заметил припаркованную у многоэтажки машину. Багажник оказался не заперт. Парень залез внутрь и вытащил дорогую музыкальную аппаратуру и автозапчасти. Затем он забрал оборудование и инструменты из другой машины. Украденное он потратил на свои нужды, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Парень под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь