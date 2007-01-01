Суд заблокировал сайт, помогавший обманывать электрические, водяные и газовые счетчики

Как сообщила в четверг, 11 июня калужская пресс-служба судов общей юрисдикции, незаконный интернет-ресурс был выявлен прокуратурой в результате мониторинга

На сайте в свободном доступе размещалась информация о способах перемотки и остановки счетчиков.

Кроме того, посетителям предлагали купить специальные устройства, которые позволяют искажать данные и экономить таким образом на коммуналке.

Кировский районный суд признал деятельность сайта незаконной, Интернет-адрес будет включен Роскомнадзором в Единый реестр запрещённой информации.