Женщина осуждена за поножовщину в центре Калуги

Как сообщила в четверг, 11 июня областная прокуратура, пострадавшим от ножевого ранения стал 38-летний мужчина

Инцидент произошел в ноябре прошлого года возле кафе в районе сквера Мира.

Поссорившись со своим знакомым, женщина вытащила из кармана заранее приобретенный нож и ударила мужчину в живот.

Очевидцем стал 11-летний ребенок, который позже дал показания следствию.

Пострадавший потерял сознание, его доставили в больницу. Женщина переоделась и скрылась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по факту умышленного причинения вреда здоровью.