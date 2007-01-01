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Криминал

Женщина осуждена за поножовщину в центре Калуги

Как сообщила в четверг, 11 июня областная прокуратура, пострадавшим от ножевого ранения стал 38-летний мужчина
Михаил Тырин
12.06, 09:11
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года возле кафе в районе сквера Мира.

Поссорившись со своим знакомым, женщина вытащила из кармана заранее приобретенный нож и ударила мужчину в живот.

Очевидцем стал 11-летний ребенок, который позже дал показания следствию.

Пострадавший потерял сознание, его доставили в больницу. Женщина переоделась и скрылась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по факту умышленного причинения вреда здоровью.  

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