Женщина осуждена за поножовщину в центре Калуги
Как сообщила в четверг, 11 июня областная прокуратура, пострадавшим от ножевого ранения стал 38-летний мужчина
Инцидент произошел в ноябре прошлого года возле кафе в районе сквера Мира.
Поссорившись со своим знакомым, женщина вытащила из кармана заранее приобретенный нож и ударила мужчину в живот.
Очевидцем стал 11-летний ребенок, который позже дал показания следствию.
Пострадавший потерял сознание, его доставили в больницу. Женщина переоделась и скрылась.
Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по факту умышленного причинения вреда здоровью.
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