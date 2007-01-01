У жителя Спас-Деменска нашли наркотики

Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в полиции.

По данным ведомства, 25-летний парень подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

— При обыске в его квартире нашли коноплю общим весом 10,09 грамма. Сам парень объяснил, что нашёл растение у мусорного бака и собирался употребить его сам, - пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Парень под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.