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Новость дня Криминал

У жителя Спас-Деменска нашли наркотики

Евгения Родионова
11.06, 11:50
0 279
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Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в полиции.

По данным ведомства, 25-летний парень подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

— При обыске в его квартире нашли коноплю общим весом 10,09 грамма. Сам парень объяснил, что нашёл растение у мусорного бака и собирался употребить его сам, - пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Парень под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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