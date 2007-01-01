В Калуге поймали парня на обмане клиентов ресторана

Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в полиции.

25-летний житель Самарской области придумал хитрую схему. Он находил в интернете объявления калужских ресторанов, звонил туда и под видом посетителя выспрашивал пароль от Wi-Fi. Получив его, он подключался к своему провайдеру и перенаправлял все звонки с номера ресторана на свой телефон.

— Когда настоящие клиенты хотели забронировать столик, они попадали прямо на него. Одним из потерпевших оказался житель Калуги. Он увидел объявление и позвонил. Самарец представился сотрудником ресторана, уговорил калужанина перевести 12 тысяч рублей в качестве брони и положил трубку. Доверчивый калужанин перевел деньги, после чего мошенник заблокировал его номер. Позже аферист сам вернул деньги, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.

Расследование ведётся.