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В Калуге поймали парня на обмане клиентов ресторана

Евгения Родионова
11.06, 10:44
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Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в полиции.

25-летний житель Самарской области придумал хитрую схему. Он находил в интернете объявления калужских ресторанов, звонил туда и под видом посетителя выспрашивал пароль от Wi-Fi. Получив его, он подключался к своему провайдеру и перенаправлял все звонки с номера ресторана на свой телефон.

— Когда настоящие клиенты хотели забронировать столик, они попадали прямо на него. Одним из потерпевших оказался житель Калуги. Он увидел объявление и позвонил. Самарец представился сотрудником ресторана, уговорил калужанина перевести 12 тысяч рублей в качестве брони и положил трубку. Доверчивый калужанин перевел деньги, после чего мошенник заблокировал его номер. Позже аферист сам вернул деньги, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.

Расследование ведётся.

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