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Новость дня Криминал

Калужанка, пырнувшая знакомого ножом, получила три года колонии

Евгения Родионова
10.06, 15:15
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В среду, 10 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 22-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Девушка работала в одном из городских кафе. Вечером 19 ноября 2025 года она поссорилась с ранее знакомым мужчиной. Заранее она купила в магазине нож длиной 19 сантиметров, носила его в рюкзаке, а затем переложила в карман брюк. Девушка пырнула его ножом в живот, положила нож в рюкзак и скрылась с места происшествия. 11-летний ребёнок стал свидетелем преступления. От травм мужчина потерял сознание, скорая помощь отвезла его в больницу. Он получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал девушку виновной и приговорил к трём годам колонии общего режима.

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