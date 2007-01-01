Калужанка, пырнувшая знакомого ножом, получила три года колонии

В среду, 10 июня, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 22-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Девушка работала в одном из городских кафе. Вечером 19 ноября 2025 года она поссорилась с ранее знакомым мужчиной. Заранее она купила в магазине нож длиной 19 сантиметров, носила его в рюкзаке, а затем переложила в карман брюк. Девушка пырнула его ножом в живот, положила нож в рюкзак и скрылась с места происшествия. 11-летний ребёнок стал свидетелем преступления. От травм мужчина потерял сознание, скорая помощь отвезла его в больницу. Он получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал девушку виновной и приговорил к трём годам колонии общего режима.