Две пенсионерки из Юхнова и Саратова отдали мошеннику более полумиллиона рублей

В среду, 10 июня, прокуратура Юхновского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Оренбургской области.

По данным ведомства, он обвиняется в мошенничестве.

— В ноябре 2025 года 67-летней жительнице Юхнова позвонили мошенники якобы из налоговой службы и убедили задекларировать свои деньги. Она отдала 285 тысяч рублей. Деньги забирал сам обвиняемый - он работал курьером. Позже выяснилось, что он причастен к такому же обману. Жертвой стала 72-летняя женщина из Саратовской области, у неё забрали 336 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Остальных членов мошеннической группы будут судить отдельно.

Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.