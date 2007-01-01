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Новость дня Криминал

Жительницу Людиново поймали на краже алкоголя и нашли у неё наркотики

Евгения Родионова
10.06, 09:00
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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в полиции.

Сотрудник местного магазина рассказал, что кто-то украл товар из торгового зала. Сотрудники полиции нашли предполагаемую воровку. Ей оказалась 31-летняя женщина из Людиново.

— Она зашла в магазин за спиртным. Дождалась, когда продавцы отвернутся, и просто вынесла бутылки на три тысячи рублей, не заплатив. При личном досмотре у женщины нашли два маленьких прозрачных пакетика с N-метилэфедроном общей массой 1,11 грамма. Задержанная пояснила, что купила две «закладки» в интернете для себя, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за кражу и хранение наркотиков. Женщина под подпиской о невыезде.

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