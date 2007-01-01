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Криминал

В Малоярославце мошенник, обманувший трёх пенсионеров, отправится в колонию

Евгения Родионова
09.06, 14:44
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Во вторник, 9 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора 43-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве.

— В ноябре 2022 года мошенники звонили местным жителям и сообщили о том, что их родственник якобы виновен в аварии и нужно передать деньги «водителю следователя», чтобы избежать ответственности. Осуждённый был этим курьером, приезжал к пенсионерам и забирал деньги, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима. Также прокуратура через суд добилась взыскания с него похищенных денег- более 1,1 миллиона рублей. Эти деньги вернут трём пенсионерам.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.

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