В Калуге задержали парня с наркотиками
Во вторник, 9 июня, в полиции сообщили о заключении под стражу 20-летнего местного жителя.
По данным ведомства, при личном досмотре у него изъяли 427,1 грамма марихуаны.
— В его квартире нашли наркотики «МДМА» общей массой 74,78 грамма, а также «гашиш» - 154,26 грамма. Он планировал реализовать их через тайники-закладки, - сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.
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