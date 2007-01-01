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Новость дня Криминал

В Калуге задержали парня с наркотиками

Евгения Родионова
09.06, 10:00
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Во вторник, 9 июня, в полиции сообщили о заключении под стражу 20-летнего местного жителя.

По данным ведомства, при личном досмотре у него изъяли 427,1 грамма марихуаны.

— В его квартире нашли наркотики «МДМА» общей массой 74,78 грамма, а также «гашиш» - 154,26 грамма. Он планировал реализовать их через тайники-закладки, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.

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