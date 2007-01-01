В Калужской области мужчина отправится в колонию за оправдание терроризма

В понедельник, 8 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении 2-м Западным окружным военным судом приговора 47-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он виновен в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности в сети «Интернет».

— В апреле 2022 года мужчина, находясь в Калужской области, писал комментарии в интернете. В своих сообщениях он одобрял терроризм и призывал к экстремистским действиям. Делал он несколько раз через свой аккаунт в одном из мессенджеров, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к семи годами колонии общего режима.

Также у него конфисковали телефон.