В Людинове бывший гендиректор спрятал от налоговой пять миллионов рублей

В понедельник, 8 июня, Людиновская городская прокуратура сообщила о вынесении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 43-летнего бывшего генерального директора.

По данным ведомства, он обвиняется в сокрытии денег от налоговой.

— С августа по сентябрь 2024 года компания, занимающаяся торговлей строительными материалами, перестала платить налоги. Налоговая заблокировала счета, чтобы заставить компанию рассчитаться с государством. Но директор пошёл другим путём. Он расплачивался с партнёрами напрямую, в обход заблокированных счетов. Так ему удалось спрятать пять миллионов рублей. Налоговая не смогла их забрать в счёт долга, - пояснили в прокуратуре.

Преступление раскрыли сотрудники УМВД и УФНС региона.

За время следствия директор всё вернул и погасил долг.

Уголовное дело рассмотрят в Людиновском районном суде.