Магазинного вора поймали в Людиново

В Людиновском округе полицейские задержали мужчину, который обворовывал местные магазины. Подозреваемым оказался 38-летний житель Брянской области.

В полицию поступило несколько жалоб от продавцов: из касс пропадали деньги. Также один из покупателей лишился средств из забытого на прилавке кошелька.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина заходил в торговые точки, ждал, пока продавцы отвлекутся, и забирал деньги из касс. В одном из случаев он увидел оставленный клиентом кошелек и похитил из него 3500 рублей.

Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовные дела по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.