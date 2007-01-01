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Криминал

Магазинного вора поймали в Людиново

Дмитрий Ивьев
05.06, 16:45
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В Людиновском округе полицейские задержали мужчину, который обворовывал местные магазины. Подозреваемым оказался 38-летний житель Брянской области.

В полицию поступило несколько жалоб от продавцов: из касс пропадали деньги. Также один из покупателей лишился средств из забытого на прилавке кошелька.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина заходил в торговые точки, ждал, пока продавцы отвлекутся, и забирал деньги из касс. В одном из случаев он увидел оставленный клиентом кошелек и похитил из него 3500 рублей.

Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовные дела по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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