В Мосальском районе осудят мужчину, угрожавщего соседке топором
В пятницу, 5 июня, прокуратура Мосальского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в угрозе убийством.
— В мае между ним и соседкой по даче возник конфликт. Мужчина, размахивая топором перед её лицом, угрожал ей убийством, - пояснили в прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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