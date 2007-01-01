Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Мосальском районе осудят мужчину, угрожавщего соседке топором
Криминал

В Мосальском районе осудят мужчину, угрожавщего соседке топором

Евгения Родионова
05.06, 12:19
0 188
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 5 июня, прокуратура Мосальского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в угрозе убийством.

— В мае между ним и соседкой по даче возник конфликт. Мужчина, размахивая топором перед её лицом, угрожал ей убийством, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikc5cGdDamN2aTQwdnlreWE0R2VySVE9PSIsInZhbHVlIjoidVk0aWwxZ3YySW4zbmxqYmtRWjFGUUdqQ2dIbEtsY09FMXpmSi8zYSs4SU5JWnZlUG51ZHRDYytNUGZ5ajhKdlAxSFFIYk96L3lldG90UFdmZDdidFlpSUlOZU5EY3RMSVY0OXBJWnEvTG9kNFF5MlRFZlJsZERka2hBUTZ3QmhWSk9LK2h5NkpwT2xIUnZZY1h3NU5wZlFpNVBQelBwcVlaMU5Fa0JEdkg3Zkp4TUVpd0M0UmZMeEh1Vlo2NGUyYVNtcElMU0h4RG1BOGRtWElFTkEyUzVHTTdGZXczN2xScjk5Qys4VDYxSDJHNEVtTjIvMGdkcU1RaDl5TnhjSGpOOHdXM1JxN3kyUDg2eVZuRVBaWUJLZ2hRNVhQK0JVS3VucmNUZVQ2S0hjOW5HWTUvRURBWDA1NkFXK05hWENydnFvQVI0dFpSN2RGcTFlcnlBMW00ZFZwRUx6K3FvUHB2NUNRRUNZSjRyR3k0TmhVa09CM3lRTDMzdWRVS1J5Ym84SWYvUHlHdVhvUlpLVktMMGVUTmhHREdGUzBtWUN3ZUNWRGd4WmNVY0NvYXBDaWRISFI1TkRBWGNURVRCMSIsIm1hYyI6IjFjYmE2ZWI1MjEwMWViYzdlNzc1MDczMzE4NjQ2NTczNmJkZTYyNTBjZGY0N2Q0NGEyNzBhMTI0YTMyOTQzM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9GcXV4SkYwVU1nU3lCblZTUjR5WEE9PSIsInZhbHVlIjoiUG5oQ2FXZ0dqVkZVQVdXZlV2QWlzcml1UDc2Y09yM2l1UWVQYTFpUDI3Y01VbU5qZkthZVlBcTZNUmgvQjV3QXFsV3cwamc3eTJGaVBsbFQ5MFQrSCtKTkI5dzVsWWZ2NmNlcXFiS2paeWxDWGdpbjJ5MzBaRVNockF0RWhkWmZwUzhjRk54T0d0Mzh6T21LeHA2cEc3ZWRxODV4MEJMd2xKNWtOS2Y4YW1ETUZGRC9VeHVTVUZCZzhZWGM2R1ljR2E4blRhbFJUQWszTkRzL3lEaFZweTh5RDhYYS9UNkRLQytPL3Z4SUxmbzVLdXF6TVVRb1d6YWtvTGdvZXV3OWZ5UlNSa0VyQ1RYSkhNOXV4VEtUOXJkblNaRGtZSll1YnlGNUhSL1hSYlIvY0puWDMycnVsd2pIWExjTENhb1ltMEZSUFNJamdWaHlFWjFaL2xPSDNwaGc0OGR0MkJyQUZWTDdoNzlUbUtGejBsTS9DS0wzY1p3MC80eWp1bEQ3RFk4MnVHSDYrN1FnTkhyTzlYdlZrNXlSRy9QKzZBME05V0ErU3NYQzNRd1NEZjZWS2Z4YkRtd2ZqdjdqMUdLSGJZVmN6ZVRTenFLdndKOG5DV0RqTWJNT0tiaTEyM3NGOEd0aEZkSURYNEpxMU02b2ZyQ2N5L2tVNVRUbnRmR3Zyb3FKendMR1VWb2tuV1FlQ2NLMXJWWHEvdEJoRzNXWVIzdVBDcjNxVnpocjc4VGtaSElvU0U5dXhZQ3M2QlJLd2dydThOaFdmVnhuOFdTVCs1NmdRWEtVM1ZlUy9yYnNCMzFHN2tOZG50eUw0Y2R0LzRScjE2WGhYaHhSZmF4ZyIsIm1hYyI6IjM5Y2E3ZTk2ZDM4NDJiNTI2MDk4NDY4NzIyNmI2ZGQxYjhiMmIyYzliMWUzYTEyNDI5ZmU0ZDYzMDI1YzQyNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+