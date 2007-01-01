В Мосальском районе осудят мужчину, угрожавщего соседке топором

В пятницу, 5 июня, прокуратура Мосальского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в угрозе убийством.

— В мае между ним и соседкой по даче возник конфликт. Мужчина, размахивая топором перед её лицом, угрожал ей убийством, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.