Пенсионерку из Малоярославца обманули на 9 тысяч рублей
В пятницу, 5 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о взыскании денег в пользу пожилой женщины.
По данным ведомства, её обманули мошенники.
— Весной 2025 года неизвестный мужчина предложил пенсионерке заработать в интернете. Он ввёл её в заблуждение и она перевела ему девять тысяч рублей на банковский счёт. Против неизвестного завели уголовное дело за мошенничество. Позже выяснилось, что счёт, куда ушли деньги, принадлежит жителю Московской области, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура подала в суд на владельца этого счёта с требованием вернуть нечестно полученные деньги. Суд требования удовлетворил.
Теперь прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.
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