Пенсионерку из Малоярославца обманули на 9 тысяч рублей

В пятницу, 5 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о взыскании денег в пользу пожилой женщины.

По данным ведомства, её обманули мошенники.

— Весной 2025 года неизвестный мужчина предложил пенсионерке заработать в интернете. Он ввёл её в заблуждение и она перевела ему девять тысяч рублей на банковский счёт. Против неизвестного завели уголовное дело за мошенничество. Позже выяснилось, что счёт, куда ушли деньги, принадлежит жителю Московской области, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура подала в суд на владельца этого счёта с требованием вернуть нечестно полученные деньги. Суд требования удовлетворил.

Теперь прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.